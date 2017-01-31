Obituary: Marc Williamson

Marc Williamson, age 55, of Prescott Valley, Arizona, passed away Jan. 26, 2017 in Prescott Valley, Arizona. Marc was born May 10, 1961, in Lakewood, Ohio.
Affordable Burial & Cremation, LLC of Prescott Valley, Arizona handled all arrangements.
Marc Williamson, age 55, of Prescott Valley, Arizona, passed away Jan. 26, 2017 in Prescott Valley, Arizona. Marc was born May 10, 1961, in Lakewood, Ohio.
Affordable Burial & Cremation, LLC of Prescott Valley, Arizona handled all arrangements.
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