Obituary: Marc Williamson

  • Originally Published: January 31, 2017 6 a.m.

    • Marc Williamson, age 55, of Prescott Valley, Arizona, passed away Jan. 26, 2017 in Prescott Valley, Arizona. Marc was born May 10, 1961, in Lakewood, Ohio.

    Affordable Burial & Cremation, LLC of Prescott Valley, Arizona handled all arrangements.

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